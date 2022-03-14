200 автомобилей скопилось на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На трассе республиканского значения Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты скопились 150 легковых и 50 грузовых автомобилей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за ухудшения погодных условий закрыта трасса республиканского значения Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты. Образовалось скопление техники в количестве 150 легковых автомобилей и 50 грузовых», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Из-за сложившейся ситуации местная полицейская служба выставила пост, и был задействован пункт обогрева на базе гостиницы «Сарухан». Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза совместно с пожарным постом № 14 и МПС эвакуировали 36 человек, в том числе 6 детей.

«Предоставили питание и тёплое помещение всем эвакуированным. Затор техники удалось устранить, и весь автотранспорт тронулся единой колонной в сопровождении сотрудников УЧС и МПС», - добавили в ведомстве.

Трассу Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты открыли в 18:00.