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    21:37, 13 Март 2022 | GMT +6

    200 автомобилей скопилось на трассе в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На трассе республиканского значения Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты скопились 150 легковых и 50 грузовых автомобилей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из-за ухудшения погодных условий закрыта трасса республиканского значения Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты. Образовалось скопление техники в количестве 150 легковых автомобилей и 50 грузовых», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Из-за сложившейся ситуации местная полицейская служба выставила пост, и был задействован пункт обогрева на базе гостиницы «Сарухан». Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза совместно с пожарным постом № 14 и МПС эвакуировали 36 человек, в том числе 6 детей.

    «Предоставили питание и тёплое помещение всем эвакуированным. Затор техники удалось устранить, и весь автотранспорт тронулся единой колонной в сопровождении сотрудников УЧС и МПС», - добавили в ведомстве.

    Трассу Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты открыли в 18:00.

    Теги:
    Погода МЧС Транспорт Павлодарская область
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