200 автомобилей и 22 автобуса скопились близ Тараза из-за метели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Непогода в Жамбылской области привела к закрытию некоторых международных и внутриобластных трасс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, 25 февраля с 01:20 в Жуалынском районе (60 км от Тараза) в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент для всех видов автотранспорта. В связи с ветром, метелью, ограничением видимости движение закрыто на участке 534 - 593 км от села Айша-биби до границы Туркестанской области.

«От департамента по ЧС на месте работают 17 сотрудников, - пояснили в ведомстве. - Это оперативная группа департамента по чрезвычайным ситуациям, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, отделов по ЧС Жуалынского, Жамбылского и Байзакского районов, филиала «Центра медицины катастроф» и семь единиц техники. Информация о закрытии дороги доведена всем заинтересованным органам, оповещены областные пассажирские автоперевозчики и диспетчер отделения железной дороги. Мобильным операторам для оповещения населения области направлены тексты СМС-сообщений. Информация размещена в мобильном приложении «Дармен», на страницах социальных сетей департамента. О закрытии автодороги также оповещены сотрудники УКС ДЧС Туркестанской области».

Организована работа по оказанию помощи тем, кто остался в пути. На участке Жуалынского района спасено 29 человек. От блокпоста «Айша-биби» 64 человека доставлены на железнодорожную станцию Жамбыл.

Для очистки автодорог, перевалов Шокпак и Куюк привлечено от ТОО «Казавтодор» 11 единиц техники и 15 человек.

«В данное время наблюдается скопление автотранспорта в селе Айша-биби - 120 грузовых автомобилей, 22 пассажирских автобуса с 739 пассажирами, в том числе 77 детей, более 80 легковых автомобилей. Расстояние от города Тараза - 14 километров. Все водители имеют возможность вернуться в Тараз», - рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

На блокпосту, в месте скопления автотранспорта, организовано дежурство специалистов филиала «Центра медицины катастроф». Приведены в готовность пять пунктов обогрева в Жуалынском и Жамбылском районах. Областной службой торговли и питания (управление предпринимательства акимата области) на месте организовано питание (горячий чай, вечером ужин).