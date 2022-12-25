200 актюбинских детей приняли участие в Президентской елке

25 Декабря 2022, 22:49

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Детская новогодняя елка прошла в Актобе. На елку от имени Главы государства были приглашены 200 юных актюбинцев. Среди них дети-сироты, дети с особыми потребностями, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В празднике приняли участие 200 детей в возрасте от 9 до 13 лет из всех районов области и города Актобе, это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Аким области Ералы Тугжанов поздравил детей от имени Президента РК. Он отметил, что уходящий год был особенным, было реализовано множество проектов, направленных на поддержку детства.

«Этот год был посвящен поддержке подрастающего поколения, чтобы вы получили достойное воспитание, не отрываясь от национальных корней, адаптировались к современности, с пользой проводили свободное время, верили в свои мечты. Были реализованы масштабные мероприятия, которые найдут продолжение и в дальнейшем. Как аким области, я всегда буду поддерживать проекты, направленные на ваше развитие и будущее. Я очень верю в вас. Уверен, что завтра вы будете теми гражданами, которые внесут свой вклад в развитие области и государства в целом», - сказал Ералы Тугжанов.

Также ребят поздравили всемирно известный певец, гордость Актобе Димаш Кудайберген, казахстанский тяжелоатлет, чемпион мира Илья Ильин, победитель ежегодного международного песенного конкурса «Бақытты бала» Давид Чарлин.

Затем праздничная программа продолжилась театрализованным представлением. Аким области подарил детям набор сладостей и книгу сказок, а на счета, открытые на каждого ребенка, было перечислено по 100 тысяч тенге.

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области.