20% «зеленой» энергии Казахстана вырабатывается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О снабжении жамбылцев «зеленой» энергией, а также голубым топливом и питьевой водой рассказали в облакимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жамбылские объекты возобновляемых источников энергии обеспечивают 20% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области. - В этом году ожидается, что заработают ветровая электростанция и одна гидроэлектростанция. Сейчас в регионе действуют 16 предприятий в сфере «зеленой» энергии, которые вырабатывают 318,4 МВт электроэнергии».

Отметим, что первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе. Регион обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами. В Кордайском, Таласском, Сарысуском районах среднегодовая скорость ветра достигает шести метров в секунду и более, и этот потенциал можно использовать в промышленных масштабах. Ветропарки сегодня строятся в Кордайском и Сарысуском районах, для которых характерна высокая ветреность.

Тем не менее, пока что солнце, ветер и вода уступают голубому топливу. В прошлом году в регионе газифицировано 45 населенных пунктов, где проживают 120 тысяч жителей. Уровень газификации населенных пунктов увеличился с 74,4 до 82,4%. При этом 156 сельских социальных объектов, отапливаемых углем, переведут на газ.

Централизованным водоснабжением обеспечено 38 населенных пунктов, где проживают 60 тысяч человек. Уровень охвата сельчан централизованным водоснабжением возрос с 73,3 до 82,2%. В 2021 году планируется строительство 23 объектов водоснабжения.