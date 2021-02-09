20 заведений столицы нарушили карантин в выходные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжают выявлять нарушителей карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г. Нур-Султана.

Мониторинговые группы в составе Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских ежедневно проводят рейдовые мероприятия. Вчера в 23.20 часов при проверке бани «Заречный», несмотря на действующий запрет, отдыхали 25 посетителей.

Также в ходе рейда мониторинговыми группами в 01.00 часов выявлено нарушение карантинного режима со стороныресторана-караоке «OpusOne», в котором веселились посетители, нарушая санитарные нормы.

Режим карантина сознательно нарушают не только владельцы увеселительных заведений. В ходе ночных рейдов мобильными группами выявлены работающие в запрещенное время компьютерные клубы и магазины.

За выходные сотрудниками территориальных подразделений Департамента полиции совместно с представителями Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города проверено 107 объектов предпринимательства, выявлено 20 нарушений карантина.

Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.



