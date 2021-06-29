20 заведений привлекут к ответственности за нарушения карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В понедельник в Алматы некоторые ограничительные меры ужесточили. Режим работы кафе, ресторанов изменился. Такое решение принято в связи с резким распространением «дельта» штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Неоднократно мониторинговые группы предупреждали владельцев общепита, магазинов, компьютерных клубов, саун и других заведений о соблюдении санитарных требований. Разъяснение новых ограничений проходит регулярно, между тем бизнесмены продолжают игнорировать их.

В ночь с 28 на 29 июня в Алматы выявлено 5 нарушений установленных ограничений. К примеру, мобильная группа Ауэзовского района посетила банкетный зал «Инжу», где в это время проводили мероприятие с участием 60 гостей. Естественно, ни о какой социальной дистанции речи и не шло. Согласно постановлению санврача проведение тоев в Алматы под запретом, именно поэтому банкет пришлось прервать, а гостей отправить по домам. В отношении владельца собран материал для последующей передачи в Управление санитарно-эпидемиологического контроля Ауэзовского района.

В ту же ночь уже на территории Бостандыкского района проверяющие выявили работающий компьютерный клуб Strong. Согласно постановлению их работа находится под запретом. Однако администрация клуба собрала внутри помещения 80 любителей вириальных игр.

Ранее в ночь на 28 июня в Алмалинском районе выявлены нарушения карантинного режима в баре «Фризман», где находились около 60 посетителей. В Ауэзовском районе пресекли работу компьютерного клуба «Дома», где находились 40 геймеров.

Больше всего нарушений карантинных мер выявлено в ночь с 26 на 27 июня. Проверяющие обнаружили 12 заведений, где не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. В этом списке кафе «Алмалы», где на момент проверки были 120 посетителей и «Абырой» - было 110 человек. Оба заведения - на территории Ауэзовского района. В отношении владельцев составлены административные протоколы, ранее они попадали в поле зрения мониторинговых групп.

Всего с 20 марта по 29 июня в Алматы выявлено 1216 нарушений. Из общего числа выявленных объектов – 790 относятся к ресторанам, кафе и магазинам, 148 компьютерных клубов, 18 бильярдных клубов, 46 СПА-салонов, 29 саун, 2 кальянных бара, 42 караоке-клуба, 30 лото-клубов, 23 ночных клуба, кинотеатр и букмекерская контора. Всего в управление полиции районов доставлены 3337 человек.

Напоминаем, в мегаполисе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Алматы в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. Ситуация осложнена циркуляцией «дельта» штамма, отличающегося высокой патогенностью и скоростью проникновения в организм. Населению необходимо соблюдать санитарные требования, носить маски, избегать мест массового скопления людей и замкнутых помещений.