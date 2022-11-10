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    14:14, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    20 закладчиков наркотиков задержали за полгода в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 20 закладчиков психотропных веществ задержано за полгода в Акмолинской области. Шестеро из которых студенты, МИА»Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Зачастую молодежь, вовлеченная в наркобизнес, не занимается распространением наркотиков на территории своего проживания, а выезжает в соседние регионы.

    «Из шестерых задержанных за полгода студентов, трое являются жителями граничащих с Акмолинской областью регионов, – сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Виталий Гудыменко.

    ОПМ «Карасора» проводилось с 1 июня по 31 октября. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области осуществляли проверки подучетного контингента, отработку оперативной информации и мониторинг интернет-пространства. Итоги республиканского операции были подведены на совещании в департаменте полиции. Всего за 5 месяцев из незаконного оборота изъято свыше 30 кг различных видов наркотиков, в том числе более 17 кг марихуаны, свыше 11 кг растения каннабис, 700 граммов синтетических наркотиков и 696 граммов гашиша.

    Кроме того, в ходе проведения ОПМ зарегистрировано 131 уголовное наркоправонарушение, в том числе 48 наркопреступлений, в их числе преступления, связанные со сбытом – 35, хранение наркотиков в особо крупном размере – 8, культивирование – 5. Также выявлена и ликвидирована деятельность фито-, нарколаборатории, организованной на территории областного центра жителями Павлодарской области.


    Фото: polisia.kz





    Теги:
    Акмолинская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право
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