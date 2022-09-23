14:36, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6
20-й регион: госномера начали выдавать в Улытауской области
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Улытауской области начали выдавать государственные регистрационные номерные знаки с обозначением 20-го региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительства для граждан».
Данную услугу предоставляют в центре обслуживания населения, который располагается в городе Жезказгане.
По данным филиала госкорпорации «Правительство для граждан», регистрация новых номерных знаков в Улытауской области началась сегодня, 23 сентября.
В целом в регион уже поступили около 200 госномеров нового образца.
Жители области, которые раньше ездили с госрегистрационным номером Карагандинской области «09», будут продолжать ездить со старым номером до смены регистрации их транспортного средства.
Два дня назад, 21 сентября, государственные регистрационные номерные знаки с обозначением 19-го региона начали выдавать в Жетысуской области и с обозначением 18-го региона - в Абайской области.