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    14:36, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    20-й регион: госномера начали выдавать в Улытауской области

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Улытауской области начали выдавать государственные регистрационные номерные знаки с обозначением 20-го региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительства для граждан».

    Данную услугу предоставляют в центре обслуживания населения, который располагается в городе Жезказгане.

    По данным филиала госкорпорации «Правительство для граждан», регистрация новых номерных знаков в Улытауской области началась сегодня, 23 сентября.

    В целом в регион уже поступили около 200 госномеров нового образца.

    Жители области, которые раньше ездили с госрегистрационным номером Карагандинской области «09», будут продолжать ездить со старым номером до смены регистрации их транспортного средства.

    Два дня назад, 21 сентября, государственные регистрационные номерные знаки с обозначением 19-го региона начали выдавать в Жетысуской области и с обозначением 18-го региона - в Абайской области.




    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Улытауская область Правительство для граждан Транспорт для mail.ru Правоохранительные органы
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