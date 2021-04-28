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    08:28, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    20 ветеранов-чернобыльцев награждены почетным знаком в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь 35-летия со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС нагрудные знаки «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» вручили 20 карагандинским ликвидаторам последствий аварии, передает МИА «Казинформ».

    Также в юбилейную дату 554 ветерана-чернобыльца из 16 регионов области получили единовременную соцпомощь в размере 100 тысяч тенге на общую сумму 55,4 миллиона тенге.

    В Каркаралинском районе и в городе Шахтинске 31 ликвидатору последствий катастрофы на АЭС матпомощь будет выплачена в мае.

    Ранее в Министерстве труда сообщили, что в 2021 году ветераны Чернобыля получат единовременные выплаты на общую сумму 540,7 миллиона тенге. В ликвидации последствий аварии на АЭС принимали участие около 32 тысяч казахстанцев.


    Теги:
    Карагандинская область
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