20 ветеранов-чернобыльцев награждены почетным знаком в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь 35-летия со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС нагрудные знаки «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» вручили 20 карагандинским ликвидаторам последствий аварии, передает МИА «Казинформ».

Также в юбилейную дату 554 ветерана-чернобыльца из 16 регионов области получили единовременную соцпомощь в размере 100 тысяч тенге на общую сумму 55,4 миллиона тенге.

В Каркаралинском районе и в городе Шахтинске 31 ликвидатору последствий катастрофы на АЭС матпомощь будет выплачена в мае.

Ранее в Министерстве труда сообщили, что в 2021 году ветераны Чернобыля получат единовременные выплаты на общую сумму 540,7 миллиона тенге. В ликвидации последствий аварии на АЭС принимали участие около 32 тысяч казахстанцев.