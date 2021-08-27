+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 26 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

20% учебных дисциплин  в колледжах будут преподавать дистанционно

27 Августа 2021 18:40
Поделиться:
20% учебных дисциплин  в колледжах будут преподавать дистанционно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о ремонтных работах в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Начало учебного года в Павлодарской области пройдет организованно
Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК Школы смогут проводить часть предметов в дистанционном формате Студенты 1-2 курсов начнут обучение позже – Минобразования РК

«Местными исполнительными органами обеспечивается доступ к информационным системам с учебным контентом. Более 13 тыс. видеоуроков для 1-11 классов размещены в системе «Күнделік» и на интернет-ресурсах. На сегодня до всех регионов доведены необходимые учебники и учебно-методические комплексы. В школах завершены текущие ремонты. Капитальный ремонт проводится в 264 школах. В некоторых из них сегодня ремонтные работы продолжаются и будут завершаться», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

По ее словам, во все школы направлено инструктивно-методическое письмо по организации учебного процесса.

Она также сообщила об организации учебного процесса в колледжах

«В 795 колледжах страны будут обучаться около 470 тысяч студентов. Ожидаемый прием на 1 курсы составит более 150 тыс. человек. Проектная мощность колледжей позволяет обучать студентов в штатном формате, при этом разрешается проведение 20% учебных дисциплин дистанционно. Лабораторные, практические занятия и производственная практика будут проводиться в штатном режиме», - отметила вице-министр.

«По состоянию на 26 августа т.г. 99% педагогов получили вакцину, работу планируем закончить до 1 сентября», - заключила Ш. Каринова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Начало учебного года в Павлодарской области пройдет организованно
Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК
Школы смогут проводить часть предметов в дистанционном формате
Студенты 1-2 курсов начнут обучение позже – Минобразования РК
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
3 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
4 Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
5 Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
6 Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
Читайте также
Студенты 1-2 курсов начнут обучение позже – Минобразования РК
Требовать у студентов ПЦР-тесты запретили в Казахстане
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив