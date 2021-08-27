20% учебных дисциплин в колледжах будут преподавать дистанционно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о ремонтных работах в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Местными исполнительными органами обеспечивается доступ к информационным системам с учебным контентом. Более 13 тыс. видеоуроков для 1-11 классов размещены в системе «Күнделік» и на интернет-ресурсах. На сегодня до всех регионов доведены необходимые учебники и учебно-методические комплексы. В школах завершены текущие ремонты. Капитальный ремонт проводится в 264 школах. В некоторых из них сегодня ремонтные работы продолжаются и будут завершаться», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

По ее словам, во все школы направлено инструктивно-методическое письмо по организации учебного процесса.

Она также сообщила об организации учебного процесса в колледжах

«В 795 колледжах страны будут обучаться около 470 тысяч студентов. Ожидаемый прием на 1 курсы составит более 150 тыс. человек. Проектная мощность колледжей позволяет обучать студентов в штатном формате, при этом разрешается проведение 20% учебных дисциплин дистанционно. Лабораторные, практические занятия и производственная практика будут проводиться в штатном режиме», - отметила вице-министр.

«По состоянию на 26 августа т.г. 99% педагогов получили вакцину, работу планируем закончить до 1 сентября», - заключила Ш. Каринова.