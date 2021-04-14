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    13:54, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    20 тысяч семей получат новое жилье до конца года – Ляззат Ибрагимова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова поделилась планами по обеспечению квартирами казахстанцев в рамках льготных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках программы «Бакытты отбасы» около 8,9 тысяч семей стали новоселами, в этом году их количество увеличится на 5 тысяч семей. Таким образом, до конца года мы планируем в два раза увеличить объем семей, охваченных в рамках программы «Нурлы жер». И думаем, что к концу года мы закончим с итогами примерно в 20 тысяч семей, которые станут новоселами в рамках льготных программ, где первоначальный взнос составляет 10%», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

    Напомним, сегодня Л. Ибрагимова объявила о начале приема заявок по программе «Бакытты отбасы». По ее словам, подано 23109 заявок.

    «3276 заявок отклонены – 517 не являются очередниками и не подходят ни к одной из категорий, 2624 человека стоят в категории госслужащие, бюджетники, военнослужащие, поэтому тоже не подходят; 123 человека стоят в других категориях, три человека, которые находятся в категории ветераны войны, почему то подали заявку. Скорее всего, это их дети или родственники», - отметила спикер.



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