20 тысяч партийцев Актюбинской области приняли участие в праймериз

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжается голосование праймериз, на сегодня проголосовало 20 тысяч из 30 тысяч избирателей. Сегодня в голосовании также принял участие аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии «Nur Otan».

«В области зарегистрировано более 30 тысяч членов партии, 20 тысяч избирателей уже сделали свой выбор. Особенностью праймериза является отбор людей, имеющих активную гражданскую позицию, неравнодушных к проблемам страны. Участие в масштабных партийных выборах, которые впервые проводятся в РК в таком формате, дает возможность каждому гражданину внести свой вклад в развитие Казахстана. Сегодня, как председатель областного филиала, я оказал поддержку всем кандидатам», - отметил Ондасын Уразалин.

Общую картину подготовки и хода голосования обрисовал первый заместитель Актюбинского областного филиала партии, председатель организационного комитета Актюбинского областного филиала партии по организации и проведению праймериз Ербол Данагулов.

Он отметил, что в праймериз принимают участие 460 претендентов из Актюбинской области, в том числе 138 в Актобе. Ими проведено более 5 тысяч встреч, в ходе дебатов озвучены различные проблемы и предложены пути их решения.

В районах и городах области определено 118 мест для проведения голосования, в том числе в 76 в онлайн формате, в 42 - с помощью бумажных бюллетеней. Установлено 285 кабинок для голосования, 205 компьютеров подключены к Интернету.