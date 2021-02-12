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20 тысяч молодых казахстанцев будут обучаться бесплатно в 2021 году – Аскар Мамин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Февраля 2021, 11:57
20 тысяч молодых казахстанцев будут обучаться бесплатно в 2021 году – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах, направленных на улучшение условий получения образования молодыми людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках раскрытия потенциала каждого молодого человека, будут созданы условия для получения образования, работы и жилья, а также для вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь страны. Будет обеспечен полный охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании фракции Nur Otan под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

В текущем же году, по его словам, возможность бесплатного обучения будет предоставлена 20 тысячам молодых людей с ежегодным увеличением квот до 50 тысяч к 2025 году.

«В 2 раза повысится стипендия студентам с ежегодным ростом в 20%, в 1,5 раза - магистрантам и докторантам с ежегодным ростом на 15%. К 2022 году будут созданы два передовых региональных вуза по опыту Назарбаев университета в городах Петропавловск и Шымкент. К 2025 году будет введено не менее 50 тысяч новых мест в общежитиях колледжей и университетов. Ежегодно будет вводиться 10 тысяч мест», - заключил Премьер.


Премьер-министр РК   Образование   Вузы   Общество   Молодежь  
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