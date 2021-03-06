20 тысяч км оптоволокна проложено к селам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году интернет как никогда раньше стал наиболее востребован среди всех слоев населения. Все от мала до велика, школьники, студенты, госслужащие и работники частного сектора нуждались в качественной Сети. О том, как в период пандемии решался вопрос подключения к интернету и когда в Казахстане появится сеть 5G, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

«За прошедшие 2 года к оптическим линиям связи были подключены 1257 населенных пунктов. По состоянию на конец 2020 года из почти 6 500 населенных пунктов 5 322 охвачены интернетом», — сообщил А. Оразбек.

Таким образом, меры по проведению оптоволокна к удаленных селам, предпринятые в предыдущие годы, позволили в период карантина оставаться на связи, иметь возможность выходить в Сеть, учиться и работать в дистанционном формате.

Благодаря проделанной ранее работе в сфере улучшения обеспечения интернетом, порядка 70-80% госслужащих, сотрудников квазигоссектора, частных корпораций в период пандемии могли вести полноценную удаленную работу без снижения эффективности.

«20 тысяч км оптики было проложено в стране до сельских населенных пунктов. Благодаря этому 99% населения могут воспользоваться услугами мобильного широкополосного интернета», — отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

А. Оразбек рассказал о планируемых проектах и практических нововведениях, которые, возможно в скором времени, будут применяться в Казахстане. Так, по его словам, ведомством инициированы предложения по проведению оптико-волоконных кабелей к многоквартирным жилым домам и школам еще на стадии строительства.

Уже в нынешнем году в столице будет запущен пилотный режим функциональности сети 5G. В городах республиканского значения она появится к концу 2022 года, а к концу 2025 года в планах охватить ею все областные центры.

«Мы запустили проект закона, который позволит выделять частоты для 5G через конкурсы или аукционы, что значительно либерализует рынок и позволит на конкурентных началах операторам между собой взять эти частоты и использовать их. Кроме того, имеются нормы по борьбе по частотному латифундизму – когда кто-то покупает частоту, платит за нее деньги, но не использует ее. Одна из норм предполагает: в случае получения частоты и не использования ее в течение 2 лет, мы ее изымаем. Мы думаем, что операторы будут эффективно использовать эти сети», — подытожил он.