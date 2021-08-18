20 тысяч доз вакцины Sinopharm доставили в Жамбылскую область

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новый вид вакцины против COVID-19 доставили в Жамбылскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступили 20 тысяч доз вакцины (Vero Cell) инактивированной (Sinopharm), изготовленной из штамма SARS-CoV-2, 19nCoV-CDC-Tan-HB02, который прививают в клетки Vero для культивирования, сбора, инактивации, концентрации и очистки, с последующей адсорбцией адъювантом из гидроксида алюминия с образованием жидкой вакцины. Хранится в специальных термоконтейнерах при температуре +2 - +80 С, не содержит антибиотиков и консервантов», - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

Партия этой вакцины распределена по всем городским и районным поликлиникам. Вакцина предназначена для взрослых старше 18 лет – по две дозы с интервалом 21 - 28 дней.

В числе противопоказаний к введению вакцины врачи называют аллергию на любой компонент вакцины, аллергические реакции на вакцины, неконтролируемую эпилепсию или другие прогрессирующие заболевания нервной системы, беременность и период лактации, возраст до 18 лет.

«Нельзя использовать этот продукт повторно, если после вакцинации у вас возникнут побочные реакции со стороны нервной системы. Необходимо с осторожностью применять пациентам с острым заболеванием, обострением хронических заболеваний и лихорадкой. При необходимости врач откладывает проведение вакцинации. С осторожностью применять пациентам с сахарным диабетом, судорогами, эпилепсией, энцефалопатией, психическими заболеваниями в анамнезе или семейном анамнезе, а также пациентам с нарушением свертываемости крови и тромбоцитопенией из-за риска кровотечения, пациентам с нарушениями иммунной функции - больным раком, нефротическим синдромом, СПИДом», - предупреждают медики.

Что касается возникновения побочных эффектов, то могут возникнуть боль в месте инъекции, головная боль, лихорадка, усталость, кашель, одышка, диарея, зуд и другие неприятные побочные явления.

С 1 февраля 2021 года в Жамбылской области стартовала вакцинация против коронавирусной инфекции. Для жамбылцев доступно несколько видов вакцин: Sinovak, Hayat-Vax, QazVac, ГамКовидВак, а теперь и Sinopharm. В 23 организациях первичной медико-социальной помощи имеется 43 прививочных пункта, из них 15 в городах и 28 в районах.

По данным на 15 августа в области зарегистрировано 15 109 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 11 553 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 85 случаев смерти от COVID-19. Инфекционные стационары в Жамбылской области заполнены на 63%, лечатся 2 260 пациентов, в том числе в реанимации находятся 172 человека, заполняемость 41%.

В Жамбылской области вакцинировались порядка 50% от намеченного. Планируется охватить вакцинацией 582 тысячи жамбылцев более чем миллионного населения региона.