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20 тысяч детей из соцуязвимых семей обеспечат компьютерами в РК

14 Декабря 2022, 12:00
20 тысяч детей из соцуязвимых семей обеспечат компьютерами в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин озвучил планы по увеличению вклада цифровизации в экономику страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере информационно-коммуникационных технологий создадут 25 тысяч рабочих мест. Вклад цифровых технологий в ежегодный рост производства экономики доведем до 1%. Мы увеличим вклад ИКТ в динамику роста экономики в годовом исчислении с сегодняшних 0,3% до 1%», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

По его словам, для этого ведомство будет поддерживать «релокацию» иностранных компаний в нашу страну, а также будет поддерживать ваучерами IT-специалистов и открытие региональных технологических хабов во всех городах.

«С 2023 года утвердим программу аренды компьютеров для учащихся из семей социально уязвимых слоев населения. В следующем году мы обеспечим 20 тысяч детей», - добавил Багдат Мусин.

Ранее Багдат Мусин сообщил о запланированной работе по обеспечению населенных пунктов широкополосным интернетом.


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