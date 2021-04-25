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    09:30, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    20 тысяч деревьев и кустарников высадили за день в Павлодарской области ⠀

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 24 апреля в Павлодарской области прошла масштабная акция по посадке деревьев, очистке водоемов от брошенных и незаконно установленных сетей, а также уборке бытового мусора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

    В общей сложности в работе были задействованы около 20 тысяч человек. Это представители областного акимата, их коллеги из городов и районов, сотрудники инспекции рыбного хозяйства, предприятий, неправительственных организаций, студенты, школьники и рядовые граждане.

    Всего участники высадили более 20 тысяч деревьев и кустарников по всей области, очистили территории городов и районов от 24 тысяч тонн мусора, еще 82 тонны отходов было выловлено из водоемов.

    Масштабное событие, которое прошло в рамках национального проекта «Таза табиғат», призвано привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Под эгидой «Таза табиғат» в Павлодарской области также прошли такие акции, как «Мекенім – жасыл орман», «Су көздерін ашу, бұлақтарды тазарту», «Бірге таза Қазақстан», «Таза су айдындары».


    Теги:
    Другие государственные органы Экология Акимат Общество Павлодарская область
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