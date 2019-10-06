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вчера 22:20
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вчера 18:00
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вчера 13:26
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20 тысяч человек посетили праздничный концерт в Атырау, посвященный Дню города
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау праздничный концерт, посвященный Дню города, посетили 20 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким города Атырау Алимухаммед Куттумурат-улы поздравил жителей и гостей города с праздником.
«Наш город стремительно развивается. С каждым днем появляется что-то новое. И во многом это ваша заслуга. Желаю каждой семье благополучия и согласия. Пусть наша нефтяная столица процветает и растет», - сказал Алимухаммед Куттумурат-улы.
В ходе мероприятия состоялась церемония награждения спонсоров социальных и благотворительных проектов, а также предпринимателей-меценатов. Обладателями наград стали победители в различных номинациях. Среди них руководитель ТОО «Gaz stroy montazh» Ерлан Табылдиев, волонтер Арман Касымов, руководитель общественного фонда «Жүректен жүрекке» Гульбарам Ермуханова.
Перед многочисленными зрителями выступили местные творческие коллективы, звезды казахстанской и зарубежной эстрады - Гадильбек Жанай, Газизхан Шекербеков, Say Mo и Maruv.
Концерт завершился праздничным фейерверком.
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