20 тонн прекурсоров изъяли у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 20 тонн прекурсоров изъято у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях выявления правонарушений в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также пресечения фактов незаконной торговли веществами в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».

Во время мероприятия проводится проверка деятельности субъектов предпринимательства в сфере юридического оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также лечебно-профилактических аптечных, ветеринарных, учебных и научно-исследовательских организаций, деятельность которых подлежит лицензированию.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области в ходе мероприятия провели проверку лабораторий крупных нефтеперерабатывающих учреждений города Атырау.

«В результате выявлены два факта нарушения установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования. В том числе несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности по ст. 464 КоАП РК, одно нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий по ст. 426 КоАП РК, и два факта нарушения требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров по ст. 427 КоАП РК. Также у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау изъято около 20 тонн прекурсоров, собраны документы и назначена экспертиза. Работа в этом направлении продолжается», - сообщили в полиции.