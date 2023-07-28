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    19:24, 27 Июль 2023 | GMT +6

    20 тонн прекурсоров изъяли у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау

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    Фото: polisia.kz
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 20 тонн прекурсоров изъято у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях выявления правонарушений в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также пресечения фактов незаконной торговли веществами в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».

    Во время мероприятия проводится проверка деятельности субъектов предпринимательства в сфере юридического оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также лечебно-профилактических аптечных, ветеринарных, учебных и научно-исследовательских организаций, деятельность которых подлежит лицензированию.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области в ходе мероприятия провели проверку лабораторий крупных нефтеперерабатывающих учреждений города Атырау.

    «В результате выявлены два факта нарушения установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования. В том числе несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности по ст. 464 КоАП РК, одно нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий по ст. 426 КоАП РК, и два факта нарушения требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров по ст. 427 КоАП РК. Также у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау изъято около 20 тонн прекурсоров, собраны документы и назначена экспертиза. Работа в этом направлении продолжается», - сообщили в полиции.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с наркотиками Атырау Правоохранительные органы
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