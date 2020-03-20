-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:42
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 тонн картофеля и лука отправило сельчанам крестьянское хозяйство в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 20 тонн картофеля и лука отправлены из крестьянского хозяйства «Атырау Агро Онемдери» на реализацию в Курмангазинский район. Вся партия будет продана жителям сел без торговой накрутки - по 70 тенге за килограмм, передает корреспондент МИА «Казиформ».
«В условиях чрезвычайного положения в стране предприниматели должны помогать людям, не поднимать цены, не наживаться в такой сложной ситуации. Надеюсь, что нашу инициативу поддержат другие бизнесмены Прикаспия и тоже реализуют часть выращенной продукции без накруток. Это поможет не допустить роста цен. Что очень важно, учитывая нынешнее положение в стране», -говорит глава крестьянского хозяйства Владимир Розметов.
В настоящее время стоимость картофеля и лука в городе 90-130 тенге за килограмм, в некоторых супермаркетах -170 тенге.
- Женщин, распространявших ложную информацию о заболевшей коронавирусом семье, задержали в Туркестане
- Столичные волонтеры начали доставку масок и антисептиков нуждающимся семьям
- В Китае зафиксировано 39 ввозных случаев заражения коронавирусом
- Нарушения режима ЧП выявили в акмолинских кафе и ресторанах
- Усилить дезинфекцию в общественных местах поручил аким СКО
- Сохранить рабочие места и поддержать население регионов - призыв Елбасы к бизнесу и инвесторам
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана