20 тонн картофеля и лука отправило сельчанам крестьянское хозяйство в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 20 тонн картофеля и лука отправлены из крестьянского хозяйства «Атырау Агро Онемдери» на реализацию в Курмангазинский район. Вся партия будет продана жителям сел без торговой накрутки - по 70 тенге за килограмм, передает корреспондент МИА «Казиформ».

«В условиях чрезвычайного положения в стране предприниматели должны помогать людям, не поднимать цены, не наживаться в такой сложной ситуации. Надеюсь, что нашу инициативу поддержат другие бизнесмены Прикаспия и тоже реализуют часть выращенной продукции без накруток. Это поможет не допустить роста цен. Что очень важно, учитывая нынешнее положение в стране», -говорит глава крестьянского хозяйства Владимир Розметов.

В настоящее время стоимость картофеля и лука в городе 90-130 тенге за килограмм, в некоторых супермаркетах -170 тенге.



