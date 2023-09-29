20 тысяч литров суррогатного алкоголя пытался реализовать карагандинец

Карагандинец создал цех по производству суррогатной алкогольной продукции. Сотрудники департамента экономических расследований изъяли у «предпринимателя» более 22 тыс. литров алкоголя на сумму более 15 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники ДЭР по Карагандинской области пресекли факт изготовления и реализации поддельной алкогольной продукции. Как стало известно в ходе расследования, незаконным бизнесом карагандинец занимался в течение двух лет.

- В результате негласных следственных действий установлено, что гр. Т. в период с 2020 года по апрель 2022 года, занимался незаконной предпринимательской деятельностью, без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии производил, хранил, перевозил и сбывал алкогольную продукцию на территории Карагандинской области, в значительных размерах, - сообщили в пресс-службе ДЭР по Карагандинской области.

Сотрудники департамента выяснили, что в арендованном складском помещении, расположенном в городе Сарани Карагандинской области, мужчина организовал подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области. Кроме того, «предприниматель» в период с 2020 по 15.04.2022 года, приобретал подакцизные товары в виде алкогольной продукции по рыночной цене и незаконно перевозил ее в ранее арендованное складское помещение, где незаконно хранил, в целях дальнейшей перепродажи с наценкой, тем самым создавая условия для незаконной предпринимательской деятельности в значительных размерах.

- В ходе обыска изъяты пластиковые бутылки суррогатным алкоголем в количестве 4 тысяч штук в общем объеме около 10 тысяч литров, пластиковые тары в количестве 100 штук в объеме 500 литров, вино-водочные изделия в ассортименте в количестве более 20 тысяч штук в общем объеме около 12 тысяч литров. Согласно заключению специалиста, среднерыночная стоимость алкогольной продукции составила более 15 миллионов тенге, - добавили в департаменте.

Приговором Саранского городского суда Карагандинской области, подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 214 часть 1 УК, с назначением наказания в виде штрафа в размере 400 (четыреста) месячных расчетных показателей, что составляет сумму в размере 1 225 200 (один миллион двести двадцать пять тысяч двести) тенге. Вещественные доказательства согласно решению суда, были конфискованы и обращены в доход государства.