20 театров открылось в Казахстане за 30 лет Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весом вклад театральных деятелей страны в достижения Казахстана за 30 лет Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В то время, когда пандемия испытала на прочность многие театры мира, жизнь казахстанских театров весьма насыщенна - она изобилует новыми постановками, что говорит об их устойчивости при той поддержке, что оказывается государством. Нужно отметить, что ни на день не прекращалось финансирование театров, а все спектакли в этот период шли в онлайн-режиме. Беглый экскурс в прошлое показывает, что за годы независимости в Казахстане было открыто 20 театров, 8 театрам построены новые здания в городах Уральск, Караганды, Нур-Султан, Костанай, Усть-Каменогорск, Шымкент, Талдыкорган.

Ежегодно на театральных площадках ставится порядка 12 тысяч спектаклей разных жанров и направлений.

На сегодня, согласно статистическим данным, в Казахстане функционирует 65 театров, из них 52 государственных театра (в том числе 4 национальных (этнических) театра: уйгурский, корейский, немецкий и узбекский театры), работающие в разных профилях: 3 театра оперы и балета, 5 театров для детей и юношества, 7 театров кукол, 24 драматических театров (из них 3 драматических театра с казахской и русской труппами), 11 музыкально-драматических театров и музыкальной комедии, 1 театр молодежи и 1 театр сатиры.

С целью развития театрального искусства Казахстана, а также выявления и стимулирования талантливых артистов и режиссеров на традиционной основе с 1992 года ежегодно проводится Республиканский фестиваль драматических театров Казахстана.

Вместе с тем, ежегодно проходит Республиканский практикум деятелей театрального искусства с участием зарубежных мастеров, главной целью которого является возможность изучения новых методик в театральной деятельности, обмен опытом и мнениями по вопросам театрального искусства.

Также с 2006 года один раз в два года проводится Международный фестиваль театров стран Центральной Азии, который направлен на развитие межнационального диалога и культурных связей, укрепление сотрудничества и создание единого культурного пространства между странами ближнего и дальнего зарубежья и привлечение внимания широкого круга зрителей к лучшим достижениям современного театрального искусства.

Кроме того, с 2007 года один раз в два года проводится Международный фестиваль театров кукол «Ортеке» с участием ведущих театров кукол ближнего и дальнего зарубежья. В фестивалях участвовали театры кукол России (из городов Тольятти, Оренбург), Татарстана, Башкортостана, Кыргызстана, Турции, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана, а также Казахстана.

Начиная с 2011 года, под эгидой Ассамблеи народа Казахстана один раз в два года проводится Республиканский фестиваль национальных (этнических) театров Казахстана, где театральные постановки представлены на 6 языках – казахском, русском, корейском, уйгурском, узбекском и немецком (каждый театр спектакль показывает на родном языке).

В целях привлечения внимания международной театральной и культурной общественности к историко-культурному наследию Казахстана, а также объединения лучших постановок профессиональных коллективов Казахстана, Европейских и Азиатских стран в 2017 и 2018 годах был проведен Всемирный театральный фестиваль «Астана», в котором принимали участие ведущие театры из Италии, Великобритании, Китая, Германии, Японии, Польши, России, Беларуси, Латвии, Литвы, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. В качестве почетного гостя фестиваля приняла участие обладательница премии Оскар и Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Жюльет Бинош. Кроме того, на фестивале, объединяющий Европу и Азию приняли участие профессиональные театроведы и критики: Асанали Ашимов (Казахстан), Йонас Вайткус (Литва), Давид Асатиани (Франция), Беатрис Пикон-Валлен (Франция), Давид Папава (Великобритания), Сирежол Мари-Кристин (Франция), Милковски Томаш (Польша), Исрафил Исрафилов (Азербайджан), Пряхин Георгий (Россия), Чхартишвили Лаша (Грузия).

Также, в целях выявления и стимулирования способных и талантливых молодых режиссеров, увековечения памяти известного казахского театрального режиссера-новатора Кайрата Сугурбекова, а также создания образовательной и коммуникационной площадки для молодых и признанных театральных режиссеров через программу дискуссий, лекций, мастер-классов, семинаров в 2017 году в рамках культурной программы Международной специализированной выставки «ЭКСПО 2017», в г.Астана проведен І Республиканский форум-фестиваль молодых режиссеров имени Кайрата Сугурбекова.

В целях реабилитации и инклюзии инвалидов посредством творчества, привлечения внимания общественности к потребностям людей с особенностями развития и их интеграция в общество Министерством в 2018 году в рамках празднования 20-летия столицы Республики Казахстан – на тот момент, города Астаны, проведен І Международный фестиваль особых театров «Wide World» - «Ұлы Дүние», в котором принимали участие театры мимики и жеста из России, Украины и Казахстана.

Кроме того в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений, развития новых форм творческого содружества между ведущими юмористами и театрами сатиры и юмора стран ближнего зарубежья 1 мая 2018 года в г. Астана проведен ІІ Международный фестиваль юмора «Бауыржан Fest», в котором принимали участие театральные коллективы и отдельные исполнители в жанре сатиры и юмора из России, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Китая, Татарстана, Украины, Казахстана, такие как: театры «Мунча ташы», «Янги Юлдузлар», «Аdем Dance», «Бауыржан шоу», «Тамаша», «Шаншар», «Екі езу», Южно-Казахстанский областной театр сатиры и юмора, Елена Воробей, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, Андрей Баринов, Кумондор Абылов, Абдыбаказ Кадырматов, Борончу Кудайбергенов, Обид Асомов, Карен Аванесян, Окан Акима и другие.

Особое внимание уделяется развитию оперного и балетного искусства Казахстана. Ежегодно проводится Международный фестиваль «Опералия».

В стране успешно осуществляют свою деятельность 3 театра оперы и балета и 1 театр балета – Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая, Шымкентский городской театр оперы и балета, а также Государственный академический театр оперы и балета «Астана Опера» и театр «Астана Балет». Позитивное влияние на рост сценического мастерства наших артистов оказывает обучение в лучших театральных мастерских мира. При поддержке государства ведущие солисты оперы и балета проходят стажировки в Академии театра Ла Скала, Венской опере, Мариинском театре, Фонде Перголези Спонтини, школе Итальянской Оперы в Болонье.

Сегодня талантливая молодежь Казахстана достойно представляет свое искусство как в стране, так и за рубежом. Солисты оперы и балета становятся лауреатами и дипломантами престижных международных конкурсов и фестивалей. Ведущие солисты оперы, такие как С.Байгожин, Б.Андержанов, Ж.Габдуллина, С.Ахметова, М.Чотабаев и ведущие солисты балета - М.Басбаева, А.Бекетаева, Е.Рахматуллаев, Б.Адамжан по приглашению известных зарубежных мастеров выступают в лучших театрах мира.

Вместе с тем театры Казахстан активно принимают участие в престижных театральных фестивалях, проводимых за рубежом, достойно представляя многонациональное театральное искусство Казахстана.

Театральные коллективы и отдельные исполнители оттачивают свое мастерство на международных фестивальных площадках, в частности, на Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» в Казани (Россия), Международном фестивале стран русских театров СНГ и Балтии (Россия), Каирском международном фестивале экспериментальных театров в г.Каир (Египет), Международном театральном фестивале тюркоязычных театров «Тысяча дыханий, один голос» в г.Конья (Турция), Международном театральном фестивале «Золотая маска» в г.Москве (Россия), Международном конкурсе артистов балета «Премия Рома» в Италии, Международном конкурсе оперных исполнителей в г.Париж (Франция), Всекорейском театральном фестивале в Южной Кореи, Международном фестивале театров кукол «Чодари хаел» в г. Душанбе (Таджикистан), Международном фестивале театров кукол «Подільска лялька» в г. Винница (Украина), Международном фестивале театров кукол в г. Субботица (Сербия), Международном фестивале русских драматических театров «Соотечественники», Международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-plays» в Екатеринбурге (Россия) и др.

Наряду с этим театры выезжают на гастроли не только по Казахстану, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В 2020 году Указом Президента Республики Казахстан трем ведущим театра республики был присвоен статус «Национальный»: Казахскому государственному театру и оперы и балета имени Абая, Казахскому государственному академическому театру драмы имени М. Ауэзова и Государственному академическому русскому театру драмы имени М.Ю. Лермонтова.

Также в декабре 2020 года Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева переехал в новое здание в г. Нур-Султан и передан из коммунальной собственности в республиканскую. 14 декабря жителям и гостям столицы на новой сцене был представлен спектакль «Абай» по произведению Мухтара Ауэзова.

9 театрам страны Постановлением Правительства РК присвоен статус «Академический»: Кызылординскому областному казахскому музыкально-драматическому театру имени Н. Бекежанова, Карагандинскому областному драматическому театру имени С. Сейфуллина, Казахскому музыкально-драматическому театру имени К. Куанышбаева, Русскому драматическому театру имени М. Горького, Южно-Казахстанскому областному казахскому драматическому театру имени Ж.Шанина, Атыраускому областному казахскому драматическому театру имени имени Махамбета, Государственному республиканскому уйгурскому театру музыкальной комедии им. К. Кужамьярова, Государственному республиканскому корейскому театру музыкальной комедии, Республиканскому немецкому драматическому театру.

На базе Казахского национального академического театра драмы имени М. Ауэзова создан Центр по театрально-гастрольной деятельности государственных театров и театральных организаций.

В 2020 году завершен капитальный ремонт здания Государственного республиканского академического уйгурского театра музыкальной комедии им. К.Кужамьярова.

В целях стимулирования театральных деятелей в рамках празднования Международного дня театра Союзом театральных деятелей Казахстана проводились церемонии награждения профессиональной премией «Еңлікгүл», а также Национальной театральной премии «Сахнагер» при поддержке Министерства Ассоциации театров Казахстана, которое проводилось в течение ряда лет: с 2017 по 2019 годы.