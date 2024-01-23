20 суток ареста за публикацию в соцсети получил житель СКО

Житель Северо-Казахстанской области по решению суда проведет 20 суток под арестом за публикацию в Facebook. Дело рассматривали по административной статье «Клевета», передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска, в начале января мужчина на своей странице в социальной сети оклеветал скончавшегося бывшего работника органов внутренних дел, пенсионера уголовно-исполнительной системы.

- Распространенные сведения являлись голословными и ни чем не подтвержденными. Составителем протокола предоставлены доказательства свидетельствующее о клевете, а именно справки из управления собственной безопасности департамента полиции, департамента уголовно-исполнительной системы о том, что жалоб и заявлений не зарегистрировано, служебные расследования не проводились ввиду отсутствия обращений, - прокомментировали в пресс-службе суда.

Постановлением суда североказахстанец признан виновным и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 20 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.