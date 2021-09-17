РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:55, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    20 сентября завершится прием документов на получение грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько дней осталось до завершения приема документов на присуждение грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость дороже всего» для поддержки талантливых молодых людей, еще не получивших признания, поручил учредить грант.

    20 июля текущего года Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан был объявлен конкурс по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

    В рамках празднования 30-летия Независимости в текущем году будут присуждены 30 грантов по 3 млн. тенге каждый.

    Таким образом государство поддержит новые и действующие инициативы активных талантливых молодых людей.

    На присуждение гранта могут претендовать граждане Казахстана не моложе 14 лет и не старше 29 лет на момент окончания приема конкурсных заявок.

    Гранты присуждаются на конкурсной основе по следующим направлениям:

    «Наука» - для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;

    «Культура» - для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

    «Информационные технологии» - для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;

    «Бизнес» - для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;

    «Медиа» - для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.

    Конкурсные заявки претендентов на государственном или русском языках принимаются до 20 сентября текущего года на электронную почту generation.kaz@gmail.com.

    Заявки должны содержать:

    1. описание проекта;

    2. видео-презентацию проекта (не более 60 секунд);

    3. проект сметы расходов;

    4. сведения об интеллектуальной собственности (при наличии).

    Более подробная информация (Правила присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» и др.) доступна на официальном сайте Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (qogam.gov.kz) в разделе «Молодежная политика», а также по контактным номерам: 8 7172 74-05-25, (87058223333).


    Теги:
    Астана Общество Молодежь
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!