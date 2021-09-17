20 сентября завершится прием документов на получение грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько дней осталось до завершения приема документов на присуждение грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость дороже всего» для поддержки талантливых молодых людей, еще не получивших признания, поручил учредить грант.

20 июля текущего года Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан был объявлен конкурс по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

В рамках празднования 30-летия Независимости в текущем году будут присуждены 30 грантов по 3 млн. тенге каждый.

Таким образом государство поддержит новые и действующие инициативы активных талантливых молодых людей.

На присуждение гранта могут претендовать граждане Казахстана не моложе 14 лет и не старше 29 лет на момент окончания приема конкурсных заявок.

Гранты присуждаются на конкурсной основе по следующим направлениям:

«Наука» - для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;

«Культура» - для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

«Информационные технологии» - для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;

«Бизнес» - для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;

«Медиа» - для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.

Конкурсные заявки претендентов на государственном или русском языках принимаются до 20 сентября текущего года на электронную почту generation.kaz@gmail.com.

Заявки должны содержать:

1. описание проекта;

2. видео-презентацию проекта (не более 60 секунд);

3. проект сметы расходов;

4. сведения об интеллектуальной собственности (при наличии).

Более подробная информация (Правила присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» и др.) доступна на официальном сайте Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (qogam.gov.kz) в разделе «Молодежная политика», а также по контактным номерам: 8 7172 74-05-25, (87058223333).