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    22:35, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    20 семейных пар работают в полиции Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В управлении полиции города Атырау работают 20 семейных пар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Алибек и Багдат Каиргалиевы – одна из таких семей. Алибек в 2016 году окончил Казахстанский инновационно-телекоммуникационный университет в Уральске и поступил на службу в полицию. Здесь он и встретил свою будущую жену Багдат. Она является выпускницей Костанайской академии имени Ш. Кабылбаева Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Сегодня Алибек и Багдат - участковые инспекторы по делам несовершеннолетних в управлении полиции города Атырау. Алибек Саматович и Багдат Темирболатовна поженились в 2020 году. Молодая семья в настоящее время ждёт первенца», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

    Здесь сообщили, что семейные пары в настоящее время несут службу во многих отделах управления. Всего таких семей 20.

    «Так как мы заняты одним делом, то, естественно, у нас и интересы общие. Обсуждаем произошедшее за день, советуемся, помогаем друг другу. На мой взгляд, это хорошо, когда семейная пара трудится в одной сфере. Общие интересы помогают лучше понимать друг друга», - говорит Алибек Каиргалиев.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Общество Правоохранительные органы
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