20 санитарных постов планируют установить в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С первого января в Павлодарской области зарегистрировано 4479 случаев КВИ. На первое февраля зарегистрировано 246 случаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом по области планируется установить 20 санитарных постов, где будут проводиться термометрия, осмотр на предмет симптомов вирусных инфекций, и передвижение, соответственно, будет осуществляться по пропускам, по справкам с ограничением по времени для физических лиц, за исключением спецслужб», - заявил главный госсанврач Павлодарской области Батырбек Алиев.

По его словам, в семи районах региона: в Успенском, Иртышском, Майском, Актогайском, Железинском, Теренколь и Аккулы - вынесены постановления об установке 16 санитарных постов и ограничении передвижения: в Иртышском районе действует один санпост в райцентре Иртышск с 31 января по 14 февраля, в Майском районе - два поста в сёлах Коктобе и Кентубек с 29 января по 12 февраля, в Железинском районе - два санпоста с первого по 15 февраля в сёлах Железинка и Башмачное, в Успенском районе - четыре санпоста в сёлах Галицкое, Конырозек, Козыкеткен и Константиновка, в районе Аккулы - один санпост в районном центре, в районе Теренколь - три санпоста в сёлах Теренколь, Песчаное, Жанабет, а также в Актогайском - три поста в сёлах Актогай, Муткенова и Кожамжар.

«По всей области будет усилен контроль за исполнением режима ограничительных мероприятий, в том числе на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, а также работа участковой службы будет ориентирована на выявление анонимных семейных, коллективных мероприятий. Мониторинговым группам рекомендовано обеспечить контроль за заболевшими и за контактными по соблюдению карантинных мер, - подчеркнул Б. Алиев. - Также будет усилен контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и соблюдением требований домашнего карантина».

Людям старше старше 65 лет (за исключением случаев необходимости) эпидемиолог рекомендуют ограничить передвижение по улицам. При появлений первых симптомов респираторной инфекции (насморка, чихания, температуры) советуют сразу обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, вызвав скорую помощи по номеру 103 и мобильной бригады райбольницы.

«Продолжается мониторинг за перемещением лиц на четырёх автомобильных пунктах пропуска государственной границы. Проведено 16 275 ПЦР-обследований, выявлено 112 завозных случаев (бессимптомные, лечение амбулаторно), - добавил спикер. - С момента введения ограничений (19 сентября 2020 года) в область прибыло 58 102 лица (в среднем 250-450 человек в сутки)».

В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещены 2 050 граждан Казахстана. Отказано во въезде в страну из-за отсутствия справок об отсутствии КВИ 796 нерезидентам РК.

За последние сутки с 31 января через границу прошли 352 гражданина: 144 пеших и 208 водителей фур. В карантинный стационар помещены одиннадцать человек.

«Выявлен один подтверждённый случай на автопереходе, бессимптомный: пост «Шарбакты», у водителя РК, осуществляющего перевозки в двухстороннем сообщении, жителя города Тараз. Запрещён въезд в страну (без справки) двум гражданам: РФ – одному, Кыргызстана – одному», - сказал Б. Алиев.

Из-за ухудшения эпидситуации в Павлодарской области, напомнил он, принят ряд мер, соответствующих критериям ограничения работы социально-экономических объектов для красной зоны: локдаун выходного дня, работа по удалённой системе 80 процентов коллективов, ограничение графика работы социально значимых объектов для предупреждения массового скопления людей, дистанционное обучение школьников, ограничение передвижений людям старше 65 лет и другие. С 23 января внесены дополнения о приостановлении межобластных, внутриобластных, междугородних (за исключением Аксу-Павлодар-Аксу, объединённого с маршрутом Павлодар-Аксу-Павлодар), межрайонных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок.

Рекомендовано усиление мер по проведению санитарной и дезинфекционной обработки всех торговых объектов, общественного транспорта, такси, промышленных территорий, подъездов, кабин лифтов, организаций и других общественных мест.

«Я обращаюсь ко всем жителям области отнестись с пониманием к санитарно-эпидемиологическим требованиям, сохранять спокойствие, соблюдать карантин, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Только совместно приложив все усилия, мы справимся с ситуацией по коронавирусной инфекции! Берегите себя и своих близких!» - добавил Батырбек Алиев.

Главный госсанврач области также напомнил, что Павлодарская область находится в «красной зоне» по заболеваемости коронавирусной инфекцией по матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана. С первого января в регионе зарегистрировано 4479 случаев КВИ. На первое февраля зарегистрировано 246 случаев. В «красную зону» вошли девять из десяти районов и все города области.

