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20 рыбаков вызволили из снежного плена костанайские спасатели

14 Января 2020 11:55
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20 рыбаков вызволили из снежного плена костанайские спасатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Костанайские спасатели вызволили рыбаков из снежного плена, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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«13 января в десятом часу вечера на пульт 112 Костаная пришло сообщение о том, что на озере Аккабак на территории Костанайского района, в 10 км от села Ждановка, в снежном плену оказались 20 рыбаков. Они выехали на лед на 11 автомобилях. К вечеру погода разыгралась, и обратный путь к поселку замело, сугробы выросли примерно на метр. Оказавшись в сложной ситуации, рыбаки позвонили в службу спасения», - отмечено в сообщении.


Спасатели ДЧС Костанайской области на технике повышенной проходимости ТРЭКОЛ добрались до озера. А затем в два этапа эвакуировали всех рыбаков до вахтовки «Камаз», которая находилась вблизи поселка Ждановка на очищенном участке автодороги.


«В 23:28 часов спасатели и рыбаки отправились в город Костанай. Спасательная операция прошла успешно, пострадавших нет», - заверили в КЧС.




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Ключевые слова: Костанайская область, ДТП, Происшествия,
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Серик Сабеков

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