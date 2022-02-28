20% реанимационных коек инфекционных стационаров заняты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 29 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Регион все еще остается в «желтой» зоне. Однако тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации уже заметна. Ежесуточное число инфицированных устойчиво снижается с 25-го февраля. По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, коронавирус за минувшие сутки выявили в Петропавловске и в 8 из 13 районах области. В Петропавловске прирост за сутки – 13 человек, в районах – от одного до четырех. Всего за сутки лаборатории провели 459 ПЦР-исследований на коронавирус.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, в инфекционных стационарах находятся 210 человек, загруженность – 14%. В реанимации – 21 житель региона, загруженность – 20%. За сутки от коронавируса скончался один человек.

Всего за февраль по области зарегистрировали 4 458 инфицированных коронавирусом, из них 1 635 – в Петропавловске. В январе коронавирус выявили у 4 705 жителей региона. Это почти в 2,5 раза больше декабря, когда зарегистрировали 1 902 инфицированных.