20 раз отключали электричество на берегу Алаколя за лето

О дефиците электроэнергии в районах близ озера Алаколь рассказал депутат Сената Амангельды Толамисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В этом году в регионе количество отдыхающих составило 1,5 млн человек. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Однако инфраструктура региона не выдерживает таких нагрузок. Более того, в зонах отдыха близ сел Акши и Коктума Алакольского района уже на протяжении нескольких лет новых потребителей к сетям электроэнергии просто не подключают из-за отсутствия свободных мощностей, - сказал Амангельды Толамисов в своем депзапросе на заседании Сената.

По его словам, за сезон летних отпусков 2023 года на берегу озера Алаколь произошло 20 отключений электроэнергии.

- В результате вышли из строя различные бытовые приборы баз отдыха. В селе Коктума, расположенном на берегу озера, из-за низкого напряжения электроэнергии сгорел один туристический объект. С начала сезона летних отпусков от граждан поступило более 100 обращений в акиматы по поводу проблем с дефицитом электричества, - отметил депутат.

Депутат подчеркнул, что в Послании Президент поставил задачу реализации туристического потенциала. А такая нехватка электроэнергии негативно влияет на развитие туризма в регионе и наносит ущерб туробъектам. Предложение сенатора – строительство линии элеткропередач и подстанции. Тем более, что местные власти уже подготовили соответствующие проекты.