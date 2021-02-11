20 противоправных сайтов выявили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане с 9 февраля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве отметили, что с целью стабилизации оперативной обстановки и повышения эффективности работы по раскрытию данной категории преступлений проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику и пресечение социальных и дистанционных мошенничеств.

По итогам двух дней ОПМ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции УКП ДП ВКО выявили 11 преступлений. Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий было раскрыто 30 ранее совершенных преступлений.

«В результате мониторинга интернет пространства выявлено 20 противоправных сайтов (видеоролики порнографического характера)», - отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Департамент полиции ВКО предупреждает граждан быть более бдительными, не передавайте денежные средства незнакомцам, не сообщайте никому данные своих банковских карт, а также пароли и коды, поступающие вам от банков и сотовых операторов, оплачивайте покупки только после получения товара.

Отметим, что ОПМ «Anti-fraud» продлится до 11 февраля текущего года.