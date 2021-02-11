РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:47, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    20 противоправных сайтов выявили в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане с 9 февраля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве отметили, что с целью стабилизации оперативной обстановки и повышения эффективности работы по раскрытию данной категории преступлений проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику и пресечение социальных и дистанционных мошенничеств.

    По итогам двух дней ОПМ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции УКП ДП ВКО выявили 11 преступлений. Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий было раскрыто 30 ранее совершенных преступлений.

    «В результате мониторинга интернет пространства выявлено 20 противоправных сайтов (видеоролики порнографического характера)», - отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Департамент полиции ВКО предупреждает граждан быть более бдительными, не передавайте денежные средства незнакомцам, не сообщайте никому данные своих банковских карт, а также пароли и коды, поступающие вам от банков и сотовых операторов, оплачивайте покупки только после получения товара.

    Отметим, что ОПМ «Anti-fraud» продлится до 11 февраля текущего года.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Интернет Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:49
    Глава государства посетил АО «Государственная техническая служба»
    Сегодня, 12:40
    Расследование начато сразу же – глава КГА об авиакатастрофе в Карагандинской области
    Сегодня, 12:38
    Турция требует закрыть старую АЭС в Армении
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!