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    10:50, 30 Март 2021 | GMT +6

    20 проектов в обрабатывающей отрасли планируется реализовать в СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы планируется ввод 20 проектов в обрабатывающей отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере промышленности в Северо-Казахстанской области согласно Комплексному плану до 2025 года планируется ввод 20 проектов в обрабатывающей отрасли на общую сумму 376,5 млрд тенге с созданием 4 500 рабочих мест. Уже в текущем году планируется запуск 8 проектов с объемом инвестиций 28,9 млрд тенге с созданием порядка 1 тыс. рабочих мест», - сообщил в ходе заседания Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

    Как отметил министр, за счет реализуемых проектов дан импульс развитию деревообрабатывающей, фармацевтической, бумажной, мебельной отрасли. В регионе уже запущены проекты по производству ламинированной фанеры и шпона.

    «В этом году вводится проект ТОО «Сапа Инвест Плюс» по выпуску древесно-стружечных мебельных плит. ТОО «Holding Orkendeu» реализует проект по производству бумаги и картона. ООО «Медэкспорт-Северная звезда» планирует выпускать лекарственные средства. В регионе также действует единственное в Казахстане предприятие ТОО «Cool Infinity», которое производит изотермические вагоны. В этом году на предприятии запланирована масштабная реконструкция. Количество выпускаемых вагонов вырастет в 4 раза с 300 до 1400 штук в год. Большая часть продукции будет экспортироваться в Россию и страны СНГ», - сказал Бейбут Атамкулов.

    На территории СЭЗ завершается строительство четвертого трансформаторного завода и первого в Северо-Казахстанской области.

    «Для эффективной реализации инвестиционных проектов Министерством расширяется Перечень приоритетных видов деятельности СЭЗ «Qyzyljar» и оказывается поддержка в виде строительства инфраструктуры. Все эти меры позволят запустить дополнительно 7 проектов к 2023 году на сумму 239 млрд тенге и создать 1 600 рабочих мест», - добавил глава ведомства.

    «Строительство новых производственных площадок на базе простаивающих объектов по принципу READY-BUILT FACTORY позволит обеспечить запуск 4 проектов на сумму 21,6 млрд тенге с созданием 450 рабочих мест. Ежегодный объем производства проектов при выходе на полную мощность составит 25,5 млрд тенге», - проинформировал глава МИИР.

    Б. Атамкулов отметил, что в текущем году планируется запустить проект по сборке сельхозтехники с ежегодным выпуском 300 единиц техники на сумму 30 млрд тенге. Реализация проекта, по его словам, позволит увеличить темп обновления сельскохозяйственной техники в регионе. В прошлом году техника обновлена на 4,2%. С запуском нового завода планируем увеличить этот показатель до 6% в год.

    Напомним, в Правительстве ранее приняли Комплексный план по социально-экономическому развитию СКО.




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Правительство РК Экономика
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