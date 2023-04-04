20 проектов по выпуску готовых изделий запустят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев расказал о реализации поручения Главы государства по увеличению добавленной стоимости добываемых ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное поручение будет реализовываться в рамках Закона «О промышленной политике», где предусмотрены нормы по обеспечению отечественным сырьем внутренних переработчиков по доступной цене», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

По его словам, уже сейчас увеличивается внутренняя переработка алюминия, меди и свинца.

«Сформирован пул из 20 проектов, которые позволят увеличить углубленную переработку сырья и выпуск готовых изделий. Таким образом, к 2029 году планируется увеличение внутренней переработки алюминия в 5 раз, свинца в 4 раза и меди в 13 раз», - заключил и.о. министра.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары.