Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

20 проектов по выпуску готовых изделий запустят в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Апреля 2023, 09:37
20 проектов по выпуску готовых изделий запустят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев расказал о реализации поручения Главы государства по увеличению добавленной стоимости добываемых ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное поручение будет реализовываться в рамках Закона «О промышленной политике», где предусмотрены нормы по обеспечению отечественным сырьем внутренних переработчиков по доступной цене», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

По его словам, уже сейчас увеличивается внутренняя переработка алюминия, меди и свинца.

«Сформирован пул из 20 проектов, которые позволят увеличить углубленную переработку сырья и выпуск готовых изделий. Таким образом, к 2029 году планируется увеличение внутренней переработки алюминия в 5 раз, свинца в 4 раза и меди в 13 раз», - заключил и.о. министра.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары.


Правительство РК   Промышленность   Экономика   МИИР РК   Геология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны