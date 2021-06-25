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    18:38, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    20 полицейских получили ключи от квартир в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 20 сотрудников полиции получили ключи от квартир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, сотрудникам полиции выделено 20 новых служебных квартир. Ключи полицейским вручил аким города Атырау Кайрат Уразбаев.

    «Местным акиматом правоохранительным органам оказывается постоянная поддержка. Своевременно принимаются меры по материально-техническому обеспечению полиции и социальной поддержке сотрудников. Вручение клей от 20 квартир - ещё одно тому подтверждение»,- сказал аким города, поздравляя новоселов.

    Как сообщалось ранее, девять полицейских наградили медалями в Атырау.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Жилье Правоохранительные органы
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