Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

20 победителей фестиваля по мобилографии «MOB FEST» пройдут стажировку в Нью-Йоркской киноакадемии

Автор:  
Анеля Касымова
15 Июня 2023, 19:11
20 победителей фестиваля по мобилографии «MOB FEST» пройдут стажировку в Нью-Йоркской киноакадемии Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 победителей фестиваля по мобилографии «MOB FEST» пройдут стажировку в Нью-Йоркской академии киноискусства. Такая возможность предоставляется в рамках Меморандума между Фондом поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан и Нью-Йоркской академии киноискусства (New York Film Academy), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Меморандум подписали глава Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте РК Нурлан Коянбаев и декан кампуса Нью-Йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе Дэн Маклер.

В ходе стажировки в New York Film Academy победители «MOB FEST» пройдут недельный курс обучения по программам режиссуры, видеомонтажа, создания сценариев.

Напомним, республиканский фестиваль по мобилографии «MOB FEST» впервые проходит в Казахстане. Организатором фестиваля выступил Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

В ходе I этапа фестиваля определены 100 лучших участников, которые выполняют задания финального этапа проекта. По итогам конкурса 20 сильнейших авторов видео получат путевку на стажировку в США.

Также денежные призы будут вручены 40 победителям фестиваля, остальные 40 призеров смогут пройти бесплатный онлайн-курс «Мобилография PRO».

Работа Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте РК направлена на поддержку талантливой молодежи, обеспечение возможностей для реализации ее творческого потенциала, развитие креативной индустрии в Казахстане.


Образование   Видео   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США