20 победителей фестиваля по мобилографии «MOB FEST» пройдут стажировку в Нью-Йоркской киноакадемии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 победителей фестиваля по мобилографии «MOB FEST» пройдут стажировку в Нью-Йоркской академии киноискусства. Такая возможность предоставляется в рамках Меморандума между Фондом поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан и Нью-Йоркской академии киноискусства (New York Film Academy), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Меморандум подписали глава Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте РК Нурлан Коянбаев и декан кампуса Нью-Йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе Дэн Маклер.

В ходе стажировки в New York Film Academy победители «MOB FEST» пройдут недельный курс обучения по программам режиссуры, видеомонтажа, создания сценариев.

Напомним, республиканский фестиваль по мобилографии «MOB FEST» впервые проходит в Казахстане. Организатором фестиваля выступил Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

В ходе I этапа фестиваля определены 100 лучших участников, которые выполняют задания финального этапа проекта. По итогам конкурса 20 сильнейших авторов видео получат путевку на стажировку в США.

Также денежные призы будут вручены 40 победителям фестиваля, остальные 40 призеров смогут пройти бесплатный онлайн-курс «Мобилография PRO».

Работа Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте РК направлена на поддержку талантливой молодежи, обеспечение возможностей для реализации ее творческого потенциала, развитие креативной индустрии в Казахстане.