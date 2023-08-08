20 отцов получили уголовный срок за неуплату алиментов в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Выплачивать средства на двоих сыновей житель областного центра отказывается уже 6 год, полностью возложив заботу о детях на плечи ихматери. Задолженность составила около 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.



В г. Усть-Каменогорске мужчину отправили в колонию за неуплату алиментов и нарушение порядка отбытия наказания в виде ограничения свободы. Он умышленно скрывал место работы, употреблял спиртные напитки, игнорировал законные требования правил отбывания наказания. Теперь ему грозит реальный тюремный срок. Ранее судом он был приговорен ограничением свободы.

По словам сотрудников службы пробации г.Усть-Каменогорска, за уклонение от алиментов к подучетному судом было назначено один год ограничения свободы.

«При постановке на учет в службе пробации, осужденный был неоднократно осведомлен инспектором об ответственности в случае игнорирования приговора суда. Однако, несмотря на предупреждения и замечания сотрудников пробации, злостно уклонялся от исполнения приговора суда. На все проведенные профилактические работы мужчина не реагировал. По словам мужчины, работать он не стыдиться, однако, афишировать не хочет и платить алименты не намерен. Далее по внесению представления службой пробации, суд вынес решение о замене неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы на 40 дней в колонии средней безопасности» , - рассказал заместитель начальника службы пробации Усть-Каменогорска Сымбат Ботаев. - Развод не является причиной неисполнения своих родительских обязанностей, дети не должны страдать от ошибок взрослых. Тех же, кто не хочет это понимать, будут привлекать к строгой ответственности».

Стоить отметить, что на востоке страны более 20 горе-родителей получили уголовный срок за неуплату алиментов.