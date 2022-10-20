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20 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
20 Октября 2022, 07:00
20 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день статистики

В 2010 году на 41-й сессии Статистическая комиссия ООН приняла решение об учреждении Всемирного дня статистики. 3 июня 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 64/267, официально объявившую 20 октября 2010 года первым Всемирным днем статистики.

Международный день авиадиспетчера

20 октября 1961 года в Амстердаме создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (IFATCA). Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника, приуроченного к его дате - Международного дня авиадиспетчера.

Международный день шеф-повара

Учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ, членами которой ныне является более 8 миллионов специалистов в поварском искусстве.

СОБЫТИЯ

В 1933 году был основан Казахский национальный университет им. С.М. Кирова, о чем было сообщено в Постановлении Казахского бюро Краевого комитета ВКБ(б). Официально датой открытия вуза является 15 января 1934 года, тогда были приняты первые 54 студента, сформирован преподавательский состав, а факультетов было два: биологический и физико-математический. Руководил университетом Федор Трофимович Оликов. Вуз внес огромный вклад в развитие страны, ее экономику, науку и культуру, и был всегда оплотом высшей школы и кузницей высококвалифицированных кадров. С 1991 года вуз стал носить имя аль-Фараби.

В 1995 году была образована Администрация Президента Республики Казахстан. Указом Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева в структуру Администрации был введен отдел по вопросам экономической безопасности Совета Безопасности РК.

В 1995 году в связи с установлением дипломатических отношений Республики Казахстан с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии открыто Посольство Республики Казахстан в Лондоне.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - островное государство, расположенное на северо-западе Европы. Королевство занимает остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия, остров Мэн, Уайт, Нормандские и многочисленные мелкие острова. Общая площадь - 244 820 км2, состоящая из 4 национальных областей: Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Столица - Лондон. Официальный язык - английский. Валюта - фунт стерлингов. Глава государства - монарх.

В 1997 году вышел Указ Президента Казахстана «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан». В соответствии с Указом, с 10 декабря 1997 года Акмола становится столицей суверенного Казахстана.

В 2009 году в Астане состоялась торжественная церемония открытия архитектурно-скульптурного комплекса «Қазақ Елі».

Уникальный культурный объект представляет собой стелу, с легендарной птицей Самрук на ее вершине и 4 бронзовыми барельефами у основания. Монумент символизирует, с одной стороны, мощь и высоту казахстанского архитектурного творчества, с другой стороны - историю, культуру, достижения суверенного Казахстана. Высота монумента составляет 91 метр - символичное совпадение с годом, когда Казахстан стал независимым государством. Общая площадь составляет 5 га, площадь прилегающей территории - 11 га.

В 2011 году в рамках официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан было подписано межправительственное соглашение между двумя странами о морском торговом судоходстве. Договор является основополагающим документом взаимного сотрудничества между двумя странами в области морского транспорта.

В 2014 году в Нью-Йорке постоянные представители Республики Казахстан и Маврикия при ООН Кайрат Абдрахманов и Милан Джая Нямраджсингх Митарбхан подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Республика Маврикий - островное государство в юго-западной части Индийского океана, расположенное на островах Маврикий, Родригес, Агалега, архипелаге Каргадос-Карахос (Сен-Брандон) и др. Территория - 2,04 тыс. кв. км. Столица - Порт-Луи. Официальный язык - английский. Денежная единица - маврикийская рупия. Главой государства является президент, который избирается парламентом на 5-летний срок.

В 2015 году в Астане открылось новое здание посольства Государства Кувейт в Казахстане. Оно расположилось в одном из элитных районов столицы по адресу: улица Шарля де Голля, дом 6.

Дипломатические отношения между странами были установлены 11 января 1993 г. Основы сотрудничества были заложены во время официального визита Президента РК Н. Назарбаева в Государство Кувейт, состоявшегося в период с 31 августа по 1 сентября 1997 г.

В 2017 году в Актобе состоялась церемония открытия памятника первому министру юстиции Республики Казахстан, известному ученому-юристу и политическому деятелю Нагашбаю Шайкенову.

Н. Шайкенов родился 6 марта 1947 года в Оренбургской области РФ. В 1992 году был приглашен работать в Казахстан. Занимал должности советника Президента РК, министра юстиции, заместителя Премьер-Министра. Он был не просто политическим деятелем, но и являлся ректором единственного в тот период юридического специализированного учебного заведения.

В 2021 году на южной окраине Павлодара в ходе археологических работ у села Байдала были найдены курганы IX-X веков, представляющие большую научную ценность. Благодаря особому химическому составу почвы, здесь прекрасно сохранились деревянные изделия, шелковая одежда, а также различные предметы из кожи и металлов.

Раскопки на могильнике Байдала проводятся с целью изучения историко-культурного наследия Кимакского каганата: сохранения, приумножения и использования.

В 2021 году международный аэропорт «Орал» г. Уральск переименовали в честь Героя Советского Союза Маншук Маметовой.

Маншук Маметова - уроженка Уральской области (ныне ЗКО), участница Великой Отечественной войны. Она служила в Красной армии пулеметчицей. Погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 противников. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.


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