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20 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

20 Ноября 2019 08:00
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20 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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72 года назад (1947-2015) родился БАЛГИМБАЕВ Нурлан Утебович - видный политический и государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в городе Гурьеве (ныне г. Атырау). Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, горный инженер (1973); слушатель Массачусетского университета (1992-1993).

Трудовая деятельность: помощник моториста, помощник бурильщика, токарь Карагандинской экспедиции (1964-1968); оператор подземного ремонта скважин, оператор по добыче нефти, мастер, начальник смены, старший инженер объединения «Мангышлакнефть» (1973-1977); заместитель начальника базы производственного обслуживания, главный инженер НПУ «Жаикнефть» объединения «Эмбанефть» (1977-1981); главный инженер объединения «Актюбинскнефть» (1981-1986); заместитель начальника «Главнефтегазпереработки», заместитель начальника главного управления по добыче нефти Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР (1986-1991); стажер, консультант нефтяной компании «Шеврон», г. Сан-Рамон, США (1993-1994); министр нефтяной и газовой промышленности РК (1994-1997); президент ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (03.1997-10.1997); Премьер-Министр РК (1997-1999); президент ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (1999-2002); президент АО «Казахстанская нефтяная инвестиционная компания» (с 2002 года); советник Президента РК (2007-2009); генеральный директор дочернего предприятия НК «Казмунайгаз» - «Дирекции строящихся предприятий «КазМунайГаз» (с 2009 года).

Награжден орденом «Барыс» 2-й степени (1999); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).


65 лет назад (1954) родился АЯГАН Буркитбай Гелманович - директор Института истории государства Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1979).

Трудовая деятельность: преподаватель, доцент КазПИ (АГУ) (1979-1990); консультант пресс-службы, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики администрации Президента и Кабинета Министров РК (1990-1996); директор Центра внешних связей Казахского юридического университета, начальник Алматинского городского управления информации (1996-1998); президент ЗАО «Қазақ энциклопедиясы» (2003-2009).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «За трудовое отличие», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», золотой медалью «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана.


57 лет назад (1962) родился ЛЕПЕХА Игорь Владимирович - начальник штаба-департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер (1984); Академию Министерства внутренних дел Российской Федерации, юрист (1993).

Трудовая деятельность: старший инструктор политчасти управления внутренних дел г. Темиртау Карагандинской области (1986-1987); заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Гагаринского района Карагандинской области (1987-1988); заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел г. Абая Карагандинской области (1988-1990); слушатель Академии Министерства внутренних дел Российской Федерации (1990-1993); заместитель начальника, первый заместитель начальника управления внутренних дел Советского района г. Караганды (1993-1997); начальник управления патрульной полиции городского управления внутренних дел Карагандинской области (1997-1998); начальник службы административной полиции управления общественной безопасности городского управления внутренних дел Карагандинской области (1998-2005); заместитель начальника департамента внутренних дел Карагандинской области (2005-2009); заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК (2009-2011); председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2011-2018).

На занимаемой должности - с 2019 года.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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