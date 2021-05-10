20 нарушителей карантина выявили в Алматы за праздничные дни

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В праздничные дни мониторинговые группы выявили свыше 20 нарушений карантинных мер в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы мониторинговые группы с 20 марта по 10 мая проверили сотни заведений, выявив 795 нарушений установленных ограничений главным санитарным врачом РК и города. Также на 3320 физических лиц наложены административные штрафы. Не прекращали свою работу проверяющие и в выходных дни. Проверка увеселительных заведений на соблюдение карантинных мер была усилена в ночь на 7 мая и до понедельника. Всего за это время выявлено более 20 нарушений.

В ходе проверок мобильные группы из числа полицейских, сотрудников акимата и палаты предпринимателей осмотрели объекты общепита, торговли, компьютерные и лото-клубы.

По словам представителей мобильных групп, мониторинг соблюдения противоэпидемических требований по COVID-19 в заведениях торговли и общественного питания Алматы проводится ежедневно. В выходные дни, и по ночам.

К примеру, в ночь на 7 мая в Алматы работал с нарушениями карантинных мер ресторан «В шатрах», где находились около 40 посетителей, а также «Лото клуб» в Алмалинском районе с 40 посетителями.

В ночь на 8 мая представители мониторинговой группы Бостандыкского района обнаружили нарушения в баре «Пинта». В ту же ночь в том же районе функционировал ночной клуб Hazbin, где находились около 80 человек.

В ночь с 9 на 10 мая в городе выявлено 11 нарушений установленных ограничений. Мобильные группы привели примеры. В ресторане «Достар» Бостандыкского района выявили нарушения, в помещении без соблюдения эпидемиологических норм находились около 40 человек. В ту же ночь в Медеуском районе в очередной раз выявили работающий вне установленного режима бар «Мята», где находились около 40 посетителей.

В акимате Алматы настоятельно рекомендуют жителям города оставаться дома в этот опасный период, воздержаться от посещения увеселительных мест, где образуется скопление людей.

За прошедшие сутки в мегаполисе зарегистрировано 570 случаев заражения COVID-19, из них 467 - с симптомами.