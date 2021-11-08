20 % нарушений совершается водителями авто с иностранной регистрацией - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 % нарушений совершается водителями автомашин с иностранной регистрацией. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле действительно ситуация такая складывается, что такие водители, зная то, что данное транспортное средство не зарегистрировано, считают, что находятся вне правового поля, начинают грубо нарушать правила дорожного движения. Поэтому мы проводили анализ. У нас на сегодняшний день 20 % из всех нарушений, выявляемых автоматическими камерами - это порядка 550 тысяч из 2,5 миллионов, совершаются водителями транспортных средств с иностранной регистрацией», - отметил Серик Тусипов.

Поэтому, по его словам, доля на самом деле высока, если сравнивать соотношение с их количеством.

«Мы не говорим, что все водители иностранных транспортных средств являются нарушителями. Но в то же время присутствует определенная категория лиц, которая, зная, что машина не зарегистрирована, думают, что для него не наступят правовые последствия. И эти лица продолжают нарушать правила дорожного движения. У нас есть факты, когда транспортные средства нарушали более 100 раз ПДД, и суммы наложенных штрафов превышают порядка 500 тысяч тенге», - добавил представитель ведомства.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.