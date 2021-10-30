20 наркоплантаций  уничтожили в Казахстане

ШУ. КАЗИНФОРМ - В городе Шу с руководством департаментов полиции, антинаркотических подразделений областей, спецподразделения «Дельта-Долина» и представителями местных исполнительных органов начальник департамента по противодействию наркопреступности Ерлан Омарбеков обсудил итоги завершившейся операции «Карасора». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Не случайно местом закрытия операции «Карасора» определен город Шу Жамбылской области. Как показывает практика, в прошлом году наркотики каннабисной группы шуского происхождения изымались практически во всех регионах страны.

Отмечено, что во время операции проводились масштабные специальные мероприятия с привлечением более 1400 личного состава территориальных подразделений, в том числе специального назначения МВД и Национальной гвардии.

В труднодоступных районах осуществлены разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению искусственно высаженных наркоплантаций и дальнейшему перекрытию каналов распространения наркотиков.

Всего ликвидировано 20 плантаций в Туркестанской (1), Кызылординской (18), Карагандинской (1) областях. Изъято и уничтожено 13 тысяч кустов конопли весом более 8 тонн.

Для выявления и задержания преступных групп, занимающихся заготовкой марихуаны и патрулирования использованы 18 автомашин повышенной проходимости.

Привлекалась вертолетная техника в Кызылординской и прилегающих районах Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей, где за 20 облетов выявлено 2 «схрона» марихуаны (изъято свыше 17 кг), 8 наркопосевов (уничтожено более 8,5 тыс. кустов конопли). Задержаны 10 лиц, занимавшихся незаконным культивированием конопли.

Непосредственно в Жамбылской области в результате рейдов задержано 14 подозреваемых в заготовке, хранении и сбыте наркотиков, изъято более 1,8 тонн различных наркотических веществ каннабисной группы.

Всего за время операции по стране выявлено 934 преступлений, в том числе 454 фактов сбыта и 178 хранения наркотиков, 242 культивирования.

Из незаконного оборота изъято 10,6 т наркотиков, в том числе 1,3 кг героина, 7,3 т марихуаны, 52,2 кг гашиша, 68,7 кг синтетических наркотиков.

«Особое внимание противодействию наркопреступности уделяется руководством страны. О чем свидетельствует сентябрьское Послание, где Главой государства поручено поставить мощный заслон на пути распространения наркотиков среди наших граждан. И здесь мы должны сфокусироваться на задачах, мероприятиях направленных на выявление и ликвидацию каналов трафика героина, противодействие заготовке и вывозу марихуаны и гашиша из южных регионов страны, а также пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, в т.ч. их новых видов», - отметил Е. Омарбеков.

Также им отмечено, что ввиду развития интернет-технологий необходимо делать акцент на выявление и пресечение фактов распространения синтетических наркотиков с использованием интернет-ресурсов.

Всего за истекший период текущего года выявлено около 900 наркоправонарушений связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков, в том числе 307 фактов сбыта, 87 фактов хранения в особо крупном размере. В незаконный оборот недопущено более 107 кг синтетики.

В ведомстве заверили, что работа в данном направлении будет продолжена и в дальнейшем.