20 нападений на объекты здравоохранения совершено во время беспорядков - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе беспорядков было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения. Об этом сообщила директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения РК Асель Артакшинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе беспорядков было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения. Это 5 стационаров, 1 объект первичной медико-санитарной помощи и 14 аптек, все в это в городе Алматы. Пострадало 7 медицинских работников, 5 - в Алматы, по одному - в Шымкенте и Алматинской области, и 45 автомашин скорой медицинской помощи в 4 регионах страны: в Алматы - 31, Шымкенте - 7, Алматинской - 5, Жамбылской - 2 , из них 4 автомобиля ремонту не подлежат», - сообщила во время брифинга в СЦК Асель Артакшинова.
«Три медицинские клиники города Алматы – № 1, 7 и 12 городские больницы практически трое суток находились в осадном положении, при этом сотрудники в этот период работали без смены, круглосуточно. Не было подвоза питания для больных, и медикам приходилось готовить еду для пациентов», - отметила она.
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