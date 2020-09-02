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20 многопрофильных больниц построят в Казахстане к 2025 году за счет ГЧП

2 Сентября 2020 10:45
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20 многопрофильных больниц построят в Казахстане к 2025 году за счет ГЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о строительстве новых больниц в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время акиматы регионов приступили к активной фазе строительства 12 модульных инфекционных больниц и реконструкции одной больницы с вводом их в эксплуатацию в октябре текущего года», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что данная работа проводится в рамках подготовки к возможной второй волне пандемии и позволит обеспечить своевременной и качественной помощью население страны. Дополнительно будет развернуто 2 700 инфекционных коек, оснащенных современным оборудованием. Финансирование предусмотрено за счет средств ДКЗ и местных бюджетов.

«К 2025 году в регионах страны будут созданы 20 крупных современных медицинских центров за счет ГЧП. Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи населению в соответствии с международными требованиями качества, а также обеспечат 50% обновление коечного фонда. Будет привлечено порядка 1,5 трлн.тенге инвестиций. Также, согласно Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», мы вносим проект постановления Правительства о создании Национального оператора «Turar Health» призванного реализовать эти проекты», - отметил министр.

Кроме того, по его словам, к концу декабря 2021 года в гг. Нур-Султан и Алматы будут построены 2 многопрофильных научно-исследовательского центра по инфекционным заболеваниям в городах Алматы и Нур-Султан по 500 койко-мест.

«Это позволит своевременно реагировать на текущие и вероятные эпидемиологические угрозы, консолидировать научно-технический потенциал, а также транслировать лучшие мировые практики по соблюдению инфекционной безопасности в регионы страны», - заключил глава Минздрава.



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#Правительство РК   #Здравоохранение  
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Азамат Сыздыкбаев

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