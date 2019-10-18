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20 млрд тенге выделил Национальный банк РК на программу автокредитования

18 Октября 2019 13:38
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20 млрд тенге выделил Национальный банк РК на программу автокредитования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК выделил 20 млрд тенге на программу автокредитования для поддержки отечественного автопрома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Программой кредитования покупателей легкового автотранспорта отечественного производства, утвержденной постановлением правления Нацбанка №79 от 31 мая 2019 года, предусмотрено выделение ежегодно до 20 млрд тенге в течение 5 лет (с 2019 по 2023 годы).

В рамках данной программы на текущий год АО «Банк развития Казахстана» (БРК) получил финансирование на сумму 20 млрд тенге. Полученные средства будут направлены БРК в банки второго уровня для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта отечественного производства.

Важно отметить, что льготные условия автокредитования по программе Национального банка также сохранились. Так, номинальная ставка вознаграждения не превышает 4% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения – до 7,5%), срок кредитования - не более 7 лет. Стоимость автомобиля отечественного производства не должна превышать 15 млн тенге.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Алматы, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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