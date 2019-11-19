20 млн тенге похитила бухгалтер райбольницы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили бухгалтера одной из районных больниц за хищение 20 млн тенге бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента экономических расследований, факт хищения средств со счетов больницы выявили еще в апреле. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с января 2016 года по декабрь 2018 года бухгалтер районной больницы, используя свое служебное положение, похитила денежные средства, поступающие из республиканского бюджета и предназначенные для нормального функционирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выплаты заработной платы», - рассказали в департаменте.

Деньги бухгалтер перечисляла на собственный банковский счет. Общая сумма составила 20,8 млн тенге. Ущерб полностью погашен.

Приговором суда обвиняемая признана виновной. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет.