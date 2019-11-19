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20 млн тенге похитила бухгалтер райбольницы в СКО

19 Ноября 2019 09:48
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20 млн тенге похитила бухгалтер райбольницы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили бухгалтера одной из районных больниц за хищение 20 млн тенге бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента экономических расследований, факт хищения средств со счетов больницы выявили еще в апреле. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с января 2016 года по декабрь 2018 года бухгалтер районной больницы, используя свое служебное положение, похитила денежные средства, поступающие из республиканского бюджета и предназначенные для нормального функционирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выплаты заработной платы», - рассказали в департаменте.

Деньги бухгалтер перечисляла на собственный банковский счет. Общая сумма составила 20,8 млн тенге. Ущерб полностью погашен.

Приговором суда обвиняемая признана виновной. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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