20-метровый торт испекли ко Дню города Семея

В Семее отмечают День города. В акимате рассказали, что в областном центре организованы различные мероприятия: развлекательные программы, выставки, праздничные концерты и спортивные состязания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На правом берегу реки Иртыш кондитеры города приготовили сладкий торт, его длина составила более 20 метров. Торт был украшен кондитерами совместно с жителями города. Здесь также проходят соревнования по поеданию пончиков», - пояснили в пресс-службе городского акимата.

Кроме того, в Семее прошел первый в истории фестиваль «Аман келешек» для детей с особыми потребностями. В мероприятии принял участие казахстанский спортсмен Илья Ильин, который показал мастер-класс.

Аким города Нурбол Нурсагатов, выступивший на мероприятии с поздравительной речью, выразил благодарность родителям, воспитывающим детей с особыми потребностями.

«Воспитывать ребенка с особенностями в развитии это огромный труд и большая ответственность. Вы молодцы что справляетесь с этой задачей. Мы, в свою очередь будем создавать условия для благоприятного пребывания детей в обществе, условия для их адаптации и социализации»,- сказал Нурбол Нурсагатов.



В ходе мероприятия на основе инклюзивной программы были проведены мастер-классы по четырем направлениям: рисунок и живопись, лепка из бумаги, декоративное искусство и флористика.

По инициативе отдела образования города была представлена ​​выставка, организованная учебными заведениями. Горожане могли увидеть макеты исторических зданий и изделия ручной работы с национальными мотивами.