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    09:00, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    20-метровый торт испекли ко Дню города Семея

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    Фото: акимат города Семей
    В Семее отмечают День города. В акимате рассказали, что в областном центре организованы различные мероприятия: развлекательные программы, выставки, праздничные концерты и спортивные состязания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «На правом берегу реки Иртыш кондитеры города приготовили сладкий торт, его длина составила более 20 метров. Торт был украшен кондитерами совместно с жителями города. Здесь также проходят соревнования по поеданию пончиков», - пояснили в пресс-службе городского акимата.

    Кроме того, в Семее прошел первый в истории фестиваль «Аман келешек» для детей с особыми потребностями. В мероприятии принял участие казахстанский спортсмен Илья Ильин, который показал мастер-класс.


    Аким города Нурбол Нурсагатов, выступивший на мероприятии с поздравительной речью, выразил благодарность родителям, воспитывающим детей с особыми потребностями.

    «Воспитывать ребенка с особенностями в развитии это огромный труд и большая ответственность. Вы молодцы что справляетесь с этой задачей. Мы, в свою очередь будем создавать условия для благоприятного пребывания детей в обществе, условия для их адаптации и социализации»,- сказал Нурбол Нурсагатов.


    В ходе мероприятия на основе инклюзивной программы были проведены мастер-классы по четырем направлениям: рисунок и живопись, лепка из бумаги, декоративное искусство и флористика.

    По инициативе отдела образования города была представлена ​​выставка, организованная учебными заведениями. Горожане могли увидеть макеты исторических зданий и изделия ручной работы с национальными мотивами.


    Теги:
    Акимат Абайская область Семей
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