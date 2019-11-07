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20 мешков золотого корня изъяли у жителей Восточно-Казахстанской области
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий полицейские задержали группу лиц, у которых обнаружены и изъяты более 20 мешков золотого корня, занесенного в Красную книгу как редкий, исчезающий вид растения, передает пресс-службу ДП ВКО.
Факт выявлен совместно с сотрудниками Тарбагатайского Национального парка, воинской части 2017 и сотрудниками Зайсанского РО ДКНБ по ВКО на участке «Ашылы» Шиликтинского сельского округа Зайсанского района, где задержанные незаконно выкапывали растение. Установлены 6 человек, все они – жители Восточно-Казахстанской области Зайсанского района в возрасте от 35 до 55 лет.
Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». в настоящее время изъятые растения направлены на экспертизу.
В случае если экспертиза докажет, что в изъятых у сборщиков мешках действительно золотой корень, задержанным грозит штраф до 3 тыс. месячных расчетных показателей, либо исправительные работы, или привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.
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