+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.86 EUR 431.28
RUB 6.10 CNY 55.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

20 мешков золотого корня изъяли у жителей Восточно-Казахстанской области

7 Ноября 2019 07:36
Поделиться:
20 мешков золотого корня изъяли у жителей Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий полицейские задержали группу лиц, у которых обнаружены и изъяты более 20 мешков золотого корня, занесенного в Красную книгу как редкий, исчезающий вид растения, передает пресс-службу ДП ВКО.

Новости по теме

О случаях браконьерства среди природоохранных инспекторов рассказал Ерлан Нысанбаев
Инспекторы «Охотзоопрома» оказались причастны к отстрелу сайги в Коргалжынском заповеднике 5,5 тонн рачка артемия салина за месяц изъяли у браконьеров в СКО Инспектор «Охотзоопрома» А.Кенжегулов награжден орденом «Айбын» ІІІ степени

Факт выявлен совместно с сотрудниками Тарбагатайского Национального парка, воинской части 2017 и сотрудниками Зайсанского РО ДКНБ по ВКО на участке «Ашылы» Шиликтинского сельского округа Зайсанского района, где задержанные незаконно выкапывали растение. Установлены 6 человек, все они – жители Восточно-Казахстанской области Зайсанского района в возрасте от 35 до 55 лет.

Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». в настоящее время изъятые растения направлены на экспертизу.

В случае если экспертиза докажет, что в изъятых у сборщиков мешках действительно золотой корень, задержанным грозит штраф до 3 тыс. месячных расчетных показателей, либо исправительные работы, или привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив