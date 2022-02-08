20 мешков саксаула пытался перевезти через границу житель Шымкента

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали мужчин при попытке перевезти крупную партию краснокнижного растения через границу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В автодорожном пункте пропуска «Карасу» Кордайского района сотрудники УМПС ДП Жамбылской области совместно с военнослужащими в/ч 2038 ПС КНБ РК в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» установили и задержали гражданина, перевозившего незаконно вырубленную и запрещенную к пользованию древесину (саксаул)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Задержанный оказался 33-летним жителем города Шымкента, он дал признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по статье 339 части 1 УК РК.

Вещественное доказательство в количестве 20 мешков саксаула изъято. Назначена судебно-биологическая экспертиза.

За совершение указанного преступление Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, отметили в ведомстве.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что занесенный в Красную Книгу Казахстана саксаул по-прежнему остается под угрозой исчезновения. Все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда страны запрещены до 31 декабря 2023 года.