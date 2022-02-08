20 мешков саксаула пытался перевезти через границу житель Шымкента
«В автодорожном пункте пропуска «Карасу» Кордайского района сотрудники УМПС ДП Жамбылской области совместно с военнослужащими в/ч 2038 ПС КНБ РК в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» установили и задержали гражданина, перевозившего незаконно вырубленную и запрещенную к пользованию древесину (саксаул)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Задержанный оказался 33-летним жителем города Шымкента, он дал признательные показания.
По факту начато досудебное расследование по статье 339 части 1 УК РК.
Вещественное доказательство в количестве 20 мешков саксаула изъято. Назначена судебно-биологическая экспертиза.
За совершение указанного преступление Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, отметили в ведомстве.
Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что занесенный в Красную Книгу Казахстана саксаул по-прежнему остается под угрозой исчезновения. Все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда страны запрещены до 31 декабря 2023 года.