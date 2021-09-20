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    14:48, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    20 мешков c марихуаной изъяли у жителя Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 20 мешков c высушенной марихуаной изъяли полицейские у жителя Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате специальной операции сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Алматинской области и Алакольского РОП, совместно с сотрудниками ДКНБ Алматинской области задержали местного жителя, который у себя дома незаконно хранил 20 мешков с наркотическим веществом.

    «Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 49-летний сторонник деструктивного религиозного течения. В ходе санкционированного обыска у подозреваемого по месту проживания обнаружено и изъято 20 мешков наркотического зелья, общим весом 17,3 кг», – сообщил начальник УПЭ ДП Алматинской области Руслан Найзабасов.
    Изъятое вещество, предположительно «высушенная марихуана», направлено на экспертизу. –
    «В отношении 49-летнего подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст. 296 ч.4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами». Задержанный, в порядке ст. 128 УПК РК, водворен в ИВС Алакольского РОП. Иная информация в интересах следствия, не разглашается», – дополнил Найзабасов.

    Теги:
    Закон и право Борьба с наркотиками Алматинская область
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