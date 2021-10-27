20 меморандумов по сдерживанию цен заключили в Жаркаинском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Как сдерживают цены на продовольственные товары в Жаркаинском районе Акмолинской области, на прошедшем брифинге рассказал аким района Жанболат Хамитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В реальном секторе экономики промышленными предприятиями Жаркаинского района произведено продукции более чем на 2,5 млрд тенге. При этом индекс физического объема составил 125%.

Как отметил спикер, в сфере среднего и малого бизнеса действуют порядка 1171 субъектов предпринимательства, в которых занято более 3300 человек. Ими созданы 135 новых рабочих мест.

Заключено 20 меморандумов по сдерживанию цен на основные виды продовольственных товаров.

«Для стабилизации цены на хлеб введётся работа по заключению меморандумов сельхозтоваропроизводителями по перечислению средств в ОО «Жаркаин Агро» из расчета 60 тенге на 1 га посевной площади. По завершении всех необходимых процедур будет проведено субсидирование производителей хлеба. В итоге цена на хлеб составит 95-105 тенге за булку», - отметил Ж. Хамитов.

По словам спикера, для стабилизации цен на мясную и молочную продукцию в районном центре регулярно проводятся ярмарки, на которых продукция реализуется по цене ниже рыночной на 15-20%.

Так, с начала года в районном центре проведено две ярмарки, на которых реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму более 12,8 млн тенге. Планируется, что 31 октября 2021 года район примет участие в ярмарке, проводимой в городе Нур-Султане.