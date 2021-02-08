20 машин оказались в снежном заносе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области за сутки из снежных заторов эвакуировали 22 единицы техники и 62 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник отдела ликвидации ЧС Серик Наурызбаев на брифинге сообщил, что около девяти часов вечера вблизи села Писаревка района М.Жумабаева из снежного затора эвакуировали 57 человек и извлекли 20 легковых автомобилей. Еще две машины оказались в снежном плену в Кызылжарском районе.

Главный специалист отдела по ЧС Кызылжарского района Дулат Шурманбаев рассказал, что недалеко от села Шаховское увяз в снегу легковой автомобиль, в котором находились три человека. Людям требовалась помощь спасателей. К ним отправился высокопроходимый автомобиль «ТРЭКОЛ».

«По пути следования, нам навстречу, шел пешком в направлении города 29-летний мужчина. Его мы посадили в автомобиль, и продолжили движение. Людей из заметенного автомобиля эвакуировали и доставили в село Шаховское, по месту жительства. В медицинской помощи они не нуждались. Когда возвращались, поступило сообщение от акима сельского округа. 26-летняя жительница села Шаховское, на девятом месяце беременности, жаловалась на боли в животе, скорая проехать не смогла. Мы возвратились обратно в село и доставили девушку в Петропавловск», - рассказал Д.Шурманбаев.

По словам С.Наурызбаева, в регионе нынешней зимой объявляли 45 штормовых предупреждений.

«Благодаря заблаговременно принятым совместным решениям о закрытии дорог, ЧС на автодорогах области не зарегистрировано, за исключением происшествий, связанных со съездом автотранспорта в кювет, их неисправности и ряда других причин», - сказал спасатель.

Штормовое предупреждение в регионе объявили и на 9 февраля. Во вторник по области ожидается низовая метель, ветер юго-западный с порывами до 25 метров в секунду.



